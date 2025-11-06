Impresionante: así quedó el auto en el que viajaba la pareja que murió en José C. Paz

Un Renault 12 rojo quedó partido al medio sobre la avenida tras un choque brutal en José C. Paz que terminó con la vida de Renzo Benítez (37) y Eliana Ramírez (32). El matrimonio viajaba con sus tres hijos cuando una Volkswagen Amarok los embistió; el auto familiar quedó con las puertas arrancadas y el techo doblado. Bomberos y peritos debieron cortar la carrocería para rescatar a las víctimas y las imágenes del vehículo destrozado recorrieron los canales locales. Dos de los menores ya recibieron el alta y el más chico permanece en observación en un hospital.

La colisión se produjo en la esquina de Ruta 197 y Mendoza, cuando el Renault habría cruzado el semáforo y la Amarok, conducida por Michael Jean Carballo (23), apareció a alta velocidad. “El velocímetro quedó en 160 clavado, así que la velocidad habría sido mayor”, declaró Cristian Benítez, hermano de Renzo, quien añadió que las cámaras municipales seguían el trayecto del rodado. El impacto fue de tal magnitud que la camioneta quedó incrustada en el vehículo familiar y el muchacho fue despedido del interior del rodado.

El conductor de la Amarok quedó detenido e imputado por homicidio culposo; el Ministerio de Transporte bonaerense confirmó además su inhabilitación para conducir. Las pericias señalaron que el test de alcoholemia arrojó resultado negativo, según fuentes oficiales. En el lugar trabajaron Policía, Bomberos, SAME y personal de tránsito, mientras la Justicia reúne imágenes y testimonios para reconstruir la mecánica exacta del siniestro. La camioneta, en base a lo que indicaron los testigos, circulaba a gran velocidad por la zona durante la noche.

La familia de las víctimas expresó dolor e indignación ante lo sucedido y la falta de contacto inicial por parte del imputado. “No se comunicó nadie con nosotros. Me parece algo muy desalmado porque hay criaturas en el medio, no podés tener un corazón tan duro. Acercate, preguntá. No somos un grupo familiar que si ellos venían le íbamos a hacer problema, somos gente tranquila, de trabajo”, afirmó Cristian.

Con la causa en manos de la fiscalía, el hermano de Renzo anticipó que buscará medidas ejemplares contra el acusado: “Voy a pelear para que el registro no se le den de por vida a este pibe. No merece manejar de por vida, ¿qué garantiza que cuando recupere el carnet no maneje de la misma manera? Por más que él no quede detenido, nadie me va a devolver la vida de mi hermano ni el padre a mis sobrinos, pero quiero que esto no quede impune”. La investigación continúa con el análisis de cámaras y peritajes.