Tragedia: murió luego de que el auto en el que viajaba cayera a un canal

Un accidente fatal ocurrido durante la madrugada conmocionó a la localidad rionegrina de Cipolletti, donde un joven de 27 años murió tras el despiste del auto en el que viajaba. El hecho se produjo alrededor de las 3.30 en el kilómetro 7 de la Ruta Nacional 151, cuando tres compañeros regresaban de un encuentro laboral de fin de año. El vehículo, un Renault Clio blanco, terminó cayendo a un canal de riego. El impacto dejó al coche semisumergido y volcado con las ruedas hacia arriba.

Según informaron fuentes policiales, dos de los ocupantes lograron salir por sus propios medios luego del vuelco. Sin embargo, el tercer muchacho, que viajaba en el asiento trasero, quedó atrapado dentro del rodado. Sus amigos, junto a personas que pasaban por el lugar, consiguieron sacarlo y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación. Aunque fue trasladado de urgencia al hospital de Cipolletti, murió horas después debido a la gravedad de las heridas.

El conductor del auto, de 22 años, fue sometido al test de alcoholemia, que dio positivo. Por orden judicial quedó demorado en la Comisaría 32 mientras avanza la investigación. En paralelo, el vehículo fue retirado del canal y quedó secuestrado para las pericias correspondientes del Gabinete de Criminalística. Los trabajos se centraron en relevar huellas, analizar daños y reconstruir la mecánica del siniestro para determinar qué provocó el siniestro.

Del operativo participaron equipos del Cuerpo de Seguridad Vial, el SIARME y efectivos del Destacamento 128 de Ferri. Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad 32, que continúa con la recolección de pruebas para avanzar en el esclarecimiento del hecho. La Justicia deberá definir en las próximas horas la imputación que recaerá sobre el sujeto que estaba al volante, mientras se aguardan resultados periciales claves para la causa.