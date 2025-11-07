Estaba borracho y fue a molestar a un grupo de personas que estaba cenando

Un hombre de 41 años que el jueves a la noche provocó disturbios en un local céntrico donde había varias personas comiendo fue aprehendido por personal policial y notificado de la formación de una causa penal.

Fue personal de la sub comisaría Casino quienes en recorrida por la zona en cumplimiento de una orden de servicio fueron alertados por transeúntes sobre la presencia de una persona que estaba alcoholizada y provocando disturbios en un local de Moreno y Buenos Aires.

Al constatar la situación los oficiales redujeron al hombre y lo trasladaron a la dependencia donde labraron las actuaciones de rigor.

Tiene 41 años.

Desde la Justicia Correccional ordenaron la notificación de una contravención y su libertad bajo caución juratoria.