Amenazó a la pareja con un arma y la encerró en la pieza: logró escapar y llamar a la policía

Un llamado al 911 permitió aprehender el jueves a la tarde a un hombre de 53 años que amenazó a la pareja con un arma, la tomó de la ropa y la intentó encerrar en una habitación. Las autoridades judiciales ordenaron su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Personal de la comisaría decimotercera llegó a una vivienda en calle 22 al 3700 donde aprehendieron al agresor luego de que la víctima, de 41 años, lograra salir a la calle y pedir ayuda. En su poder tenía el arma de fuego que fue secuestrada y será peritada por Policía Científica.

El agresor quedó aprehendido.

Una vez labradas las actuaciones de rigor se ordenó la notificación de causa por privación ilegítima de la libertad y tenencia ilegal de arma de fuego.

El fiscal Eduardo Layús dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.