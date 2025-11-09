Insólito video: un periodista hacía una nota frente a la Legislatura y le robaron su mochila en vivo

Un insólito episodio ocurrió en Mendoza cuando un periodista fue asaltado en plena transmisión en vivo y todo quedó registrado por las cámaras. El hecho sucedió en el ingreso de la Legislatura provincial, donde Franco Chacón salía al aire para el canal IP Noticias, de Buenos Aires. La secuencia rápidamente se viralizó y causó sorpresa entre los espectadores por lo inusual de la situación.

Mientras el cronista relataba una noticia de actualidad, de espaldas al edificio legislativo, se podía ver su mochila negra apoyada sobre las escalinatas del acceso. En medio del informe, un hombre vestido completamente de blanco pasó por el lugar, se acercó sigilosamente y se llevó el bolso sin que el periodista ni el equipo técnico advirtieran lo ocurrido. Todo quedó grabado por la cámara del canal, que continuó transmitiendo la nota con normalidad.

El propio Chacón explicó lo sucedido en un video que compartió luego en las redes sociales de su programa, "Noticias al instante". “Estaba en vivo y no sé en qué momento me han robado la mochila. La dejé cinco minutos porque estaba saliendo al aire. Tenía mis pertenencias, cosas del laburo y demás”, relató. Contó además que el robo ocurrió justo mientras hablaba sobre la nueva multa que se impondrá a los padres de los jóvenes que practiquen bullying.

“Estaba concentrado en el vivo, no me di cuenta. Dejé la mochila en el suelo un momento y este tipo pasó y se la llevó”, agregó el comunicador, que agradeció la rápida asistencia de la policía local. Pese a los esfuerzos de las autoridades, hasta el momento no lograron identificar al ladrón ni recuperar las pertenencias sustraídas. El caso generó repercusión en redes sociales y reabrió el debate sobre la inseguridad en la vía pública, incluso en zonas céntricas.