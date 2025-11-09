Fuerte caída de las ventas durante octubre en Mar del Plata: superó el 10%

Un 92,1% de los comerciantes aseguró que no piensa en hacer cambios en el personal durante lo que resta del año.

El Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) informó que las ventas comerciales de octubre tuvieron una caída interanual del 12,8% y una suba del 4,9% con respecto al mes anterior.

A partir de esta información, el presidente de la UCIP, Blas Taladrid, consideró que "además del contexto de pérdida de poder adquisitivo y de consumo, el proceso electoral y la incertidumbre generada retrajo aún más las decisiones de gasto de las familias", y deseó que ahora "los consumidores puedan planificar sus compras, y con mayor estabilidad en el mercado, los bancos consigan disminuir sus tasas para permitir financiar las compras en cuotas y de este modo, impulsar el consumo”.

“Atendiendo esta necesidad de ventas de los comercios, es que desde UCIP hemos programado un nuevo Black Friday para Mar del Plata, los días 27, 28 y 29 de noviembre. Una acción asociativa de alto impacto que impulsamos en este contexto difícil del comercio para amortiguar la caída de ventas”, agregó.





Sin embargo, las ventas registraron una suba del 4,9% con respecto al mes anterior.

el 61,9% consideró que su situación empeoró

el 46% indicó que percibió más o menos la misma cantidad de clientes

el 46% de los comerciantes dijo que sus ventas se mantendrán sin variaciones

Además, la entidad llevó a cabo una encuesta a comerciantes, en la que, el 34,9% que se mantuvo y el 3,2% que mejoró, y en paralelo,en su local, el 33,3% que recibió más gente, el 17,5% que fue algo menor y el restante 3,2% que lo visitaron muchos más.Por otro lado, acerca de las expectativas para el siguiente semestre,, el 41,3% que aumentarán y el 12,7% que disminuirán, al mismo tiempo que en el plano del personal, el 92,1% aseguró que no piensa en hacer cambios durante lo que resta del año.

Asimismo, la mayoría de los consultados, el 77,8%, consideró que este no es un buen momento para invertir en su emprendimiento, y en cuanto a las utilidades, fueron regulares para el 46%, malas para el 34,9%, pésimas para el 9,5% y buenas tan solo para el 9,6% restante.

Entre los encuestados de los diferentes centros comerciales a cielo abierto de Mar del Plata, el 81% afirmó que no realiza ventas por los canales digitales y el 19% restante reconoció que utiliza herramientas como páginas web, Marketplace, redes sociales y canales digitales para comercializar sus productos.