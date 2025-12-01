Borracho desmayó a la pareja a golpes y lo atraparon a metros de la ruta 88

Un hombre sobre el que pesaba una orden de detención por un violento ataque a la pareja en la localidad de Bernal cometido la semana pasada fue aprehendido este lunes cuando caminaba por la colectora de la ruta 88 y será trasladado al Departamento Judicial de Quilmes.

El 23 de noviembre pasado una mujer de 35 años denunció que su pareja estaba en estado de ebriedad y tras insultarla la atacó a golpes. La víctima perdió el conocimiento y fue trasladada por el agresor a una Unidad de Pronta Atención en Bernal.

Tiene 34 años.

El hombre escapó del lugar y la mujer solicitó una restricción de acercamiento y la entrega de un botón antipánico mientras que en el marco de una causa por lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género se ordenó la detención.

Fue personal de la comisaría octava el que hizo efectiva la misma cuando el sujeto de 34 años caminaba por la colectora de la ruta 88 a la altura de la calle 44. El Juzgado de Garantías N°3 de Quilmes pidió el traslado a aquella localidad para que preste declaración.