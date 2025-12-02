Ianantuony asegura que se duplicó “la capacidad de patrullaje” de la policía en Miramar

Pasó un mes de noviembre de conmociones fuertes en la comunidad de Miramar, luego de la salvaje golpiza a un hombre de 90 años en ocasión de robo y de que los vecinos de esa ciudad se organizaran para movilizarse hasta el Concejo Deliberante en el marco de una sesión ordinaria del cuerpo legislativo local, donde ocuparon el recinto con fuertes reclamos contra las autoridades municipales. En el marco de un debate durante el cual los concejales rechazaron el pedido de licencia solicitado por el intendente Sebastián Ianantuony, el jefe comunal brindó días después una conferencia de prensa acompañado de los líderes de la policía bonaerense en el distrito y la región.

Junto a su secretario municipal en el área de seguridad, Paulo Rodríguez; el comisario inspector Diego Gancedo y el superintendente de la policía, Juan Olmos, el titular del Ejecutivo del partido de General Alvarado habló sobre las acciones que se desarrollan en estos momentos en la comuna.

“Quería dirigirme a los vecinos, creo que hemos vivido días que han generado mucha conmoción en nuestra comunidad, y creo que hay momentos en los cuales hay que trabajar duramente y en silencio, evitando distracciones; y después hay momentos para comunicar cómo se ha actuado y la proyección hacia delante”, expresó Ianantuony en primer lugar.

“Hemos vivido momentos de muchísima conmoción, que nos alejan de la normal tranquilidad que se vive en Miramar y en el distrito de General Alvarado, por eso, lo primero que tenía que hacerse era restaurar el orden, actuar con contundencia”, agregó el mandatario local.

Hay reclamos en Miramar para incorporar al centro de monitoreo las cámaras privadas.

Emergencia en seguridad en General Alvarado

Respecto al pedido de la oposición de declarar la emergencia en seguridad, aunque Ianantuony reconoció que “permitirá la reasignación de partidas y la posibilidad de agilizar los procesos de compras para tener más herramientas administrativas para la adquisición de elementos o su provisión para la comisión de la seguridad”; también reparó en que la herramienta “no es mágica”.

En ese sentido el jefe comunal aclaró que la emergencia tiene una “aplicación parcial, porque más allá de la voluntad, las comunas de toda la provincia atraviesan una situación económica delicada, lo que limita de manera concreta los recursos disponibles”.

Integrantes de la guardia urbana puesta en funciones en Gral. Alvarado en 2024.

Los anuncios de Ianantuony

• Según Ianantuony, las gestiones ante el ministro de seguridad provincial, Javier Alonso, para conseguir recursos de manera inmediata, permiten tener “el doble de la capacidad de patrullaje” para generar un efecto de saturación, y llevar tranquilidad a las familias alvaradenses. El mandatario destacó al respecto la presencia de las autoridades regionales de la policía, como el subsecretario Andrés Escudero, quien tuvo contacto con las familias damnificadas, para dialogar y establecer líneas de acción, y el citado superintendente de la región Juan Olmos, que ha estado supervisando personalmente el desarrollo de los operativos, con aporte adicional de cuerpos de fuerzas especiales, como el UTOI, Caballería, y Policía Rural.

• Se mantuvo un encuentro con los presidentes de los bloques políticos del Concejo Deliberante, para concordar línea de trabajo en ese sentido.

• La intervención del nuevo fiscal, Ramiro Anchou, que en permanente contacto ha estado trabajando sobre los allamientos y aprensiones que se han realizado rápidamente, mientras se le da cursos a las investigaciones que determinarán las responsabilidades y penas correspondientes para las personas aprendidas, destacado además a la DDI local.

• El relanzamiento de “Alerta ciudadana”, que diera buenos resultados en el pasado, a lo que se suma el aporte de las cámaras domiciliarias de seguridad para sumar pruebas o evidencias que ayuden al proceso policial de investigación y resolución.

• En el caso de los recursos locales, la aprobación de proyecto de adecuación de las tasas municipales, así como la actualización de la tarifa del estacionamiento medido para la temporada estival 2026, permitirá disponer de recursos genuinos que serán redirigidos en parte a este cumplimiento.