Neme arrancará 2026 sin presupuesto: Montenegro volvió a pedir una prórroga para su presentación

Agustín Neme transitará sus primeros días al frente del gobierno municipal sin nuevo presupuesto y deberá prorrogar el vigente, luego de que el actual jefe comunal, Guillermo Montenegro, solicitará este martes al Concejo Deliberante una nueva extensión del plazo para la elevación del cálculo de gastos y recursos de 2026.

El nuevo plazo requerido fue fijado para el 31 de diciembre, en lo que es el segundo planteo luego del inicial que había prorrogado al 30 de noviembre la elevación del presupuesto 2026 de la Administración Central y entes descentralizados, conjuntamente con las ordenanzas Fiscal e Impositiva, en una petición a la que también se sumó OSSE.

La Ley Orgánica de las Municipalidades establece que los intendentes deberán presentar al Concejo Deliberante el presupuesto antes del 31 de octubre, si bien se autoriza que el cuerpo legislativo otorgue prórrogas. Asimismo, en caso de comenzar el nuevo año y no contar con un presupuesto renovado, el intendente podrá prorrogar el correspondiente al año anterior, aplicando las mismas partidas.

Renovación. El Presupuesto 2026 lo debatirá la nueva composición del Concejo Deliberante.

El nuevo pedido de extensión del plazo se debe, según la nota presentada por Montenegro, a la necesidad de contar con nueva información sobre fondos coparticipables de la Provincia. En concreto, el intendente puntualizó la “conveniencia de terminar de analizar e incorporar la información de recursos provenientes de los distintos regímenes de coparticipación provincial que se pondrán a disposición de los municipios con la presentación del Marco Macrofiscal 2026”, evento del Consejo Provincial de Coordinación Presupuestaria y Fiscal Municipal que se realizará el 27 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata.

El primer pedido de prórroga, presentado a fines de octubre, también había hecho referencia a la preferencia de contar con referencias económicas del ámbito provincial, dado que hasta ese entonces no se contaba con el proyecto de Presupuesto 2026 del gobierno de Axel Kicillof. Finalmente, fue elevado a la Legislatura el 3 de noviembre.

Con el nuevo plazo del 31 de diciembre, que ahora deberá ser autorizado por el Concejo Deliberante, se termina de confirmar que no solo Neme comenzará el 2026 sin nuevo presupuesto, sino además que será debatido tras la asunción de los concejales electos en los comicios de septiembre.