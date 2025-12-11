El gobierno definió los reemplazos de Baragiola y Muro: Schütrumpf a Desarrollo Social y Volponi a Producción

Los exconcejales Guillermo Schütrumpf y Guillermo Volponi serán designados como titulares de las secretarías de Desarrollo Social y Producción, respectivamente, en el marco de la definición de los reemplazos en la primera línea del gabinete que quedaron vacantes tras el desembarco en el Concejo Deliberante de Vilma Baragiola y Fernando Muro.

Ambos nombramientos fueron confirmados a 0223 por fuentes legislativas y municipales y serán oficializados en las próximas horas mediante los decretos correspondientes, firmados por el intendente interino Agustín Neme.

Schütrumpf, concejal por el GEN entre 2007 y 2011, es una figura relevante dentro del armado radical y hasta ahora se desempeñaba como secretario del bloque en el Concejo Deliberante. Además, cuenta con experiencia en el área que comandará: durante el gobierno de Carlos Arroyo fue subsecretario de Desarrollo Social.

De este modo, reemplazará a Vilma Baragiola, quien regresa al Concejo Deliberante para ocupar la banca que ganó en 2023 y que mantenía en uso de licencia.

El radical Guillermo Schütrumpf se hará cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. Foto archivo.

El nombramiento de Schütrumpf ratifica la continuidad del radicalismo dentro del esquema de gobierno, pese a haber competido en las últimas elecciones por fuera del armado electoral entre el Pro y La Libertad Avanza. Esa renovada triple alianza ya había dado una primera señal este martes en el Concejo Deliberante, cuando todos los cargos de la Mesa Directiva quedaron en manos de esos tres espacios, rompiendo la tradición de otorgar las vicepresidencias a las fuerzas que salieron segunda (Fuerza Patria) y tercera (Acción Marplatense) en las elecciones.

Por su parte, Guillermo Volponi acaba de concluir su segundo mandato como concejal (2017-2025) y reemplazará a Fernando Muro, recientemente electo edil. Volponi -expresidente del EMDER durante la gestión de Arroyo- estará al frente de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público-Privada, nombre completo de un área estratégica dentro de la agenda del gobierno municipal.

Muro asumió como concejal y deja su lugar en Producción. Lo ocupará Volponi.

De esta forma, Neme completa las vacantes generadas en la primera línea del gabinete por el recambio legislativo. De todos modos, no se descartan nuevos cambios con el arribo de dirigentes libertarios, mientras que también se confirmaron otras dos designaciones debido a la salida de funcionarios hacia el Concejo Deliberante.

Se trata del cargo clave de subsecretario de Inspección General, donde se desempeñaba el concejal Marcelo Cardoso, y de la Dirección General de la Secretaría Privada, que ocupaba la concejal Liliana Piccolo. En primer término, fue designado Cristian Beltrán, quien cumplía funciones en la Delegación Puerto, mientras que a la Privada irá Juan Tonto, quien hasta ahora era secretario del bloque del Pro en el Concejo Deliberante y quien durante el gobierno de Arroyo fue secretario del Concejo Deliberante, durante la presidencia de Guillermo Sáenz Saralegui.