El gobierno celebró la adjudicación del Minella: “Estamos un paso más cerca de la solución definitiva al deterioro”

Martinelli planteó la relevancia que tiene la adjudicación en el proceso al que ahora le resta la firma del contrato.

Tras dar a conocer la firma del decreto para la adjudicación de la concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y espacios comunes del Campo de Deportes Teodoro Bronzini, el gobierno municipal celebró el avance y su impacto en la resolución del problema estructural que afecta al principal escenario deportivo de Mar del Plata.

“La adjudicación en sí misma es muy importante, porque implica que estamos un paso más cerca de la solución definitiva al deterioro en el que se encontraba el Minella”, señaló al respecto Mauro Martinelli, secretario de Legal y Técnica y Hacienda. “Estamos en un camino en el que vamos hacia un estadio moderno, con tecnología de punta y cuya remodelación tendrá un impacto positivo en la generación de empleo directo e indirecto”, agregó el funcionario.

A través de un comunicado donde no hubo palabras del intendente Guillermo Montenegro, el Ejecutivo resaltó que la empresa adjudicataria se comprometió a realizar una inversión de 40 millones de dólares aproximadamente, que implica -además de la puesta en valor de los escenarios deportivos- la construcción de un complejo de 3.000 mts2 en Juan B. Justo y Diagonal Firpo y de 5.000 mts2 en Juan B. Justo y Diagonal Canosa. Todo lo que se construya, mejore o arregle quedará para la Municipalidad una vez terminado el plazo de concesión.

Proyección del nuevo José María Minella que prevé desarrollar el privado.

“El privado también se comprometió a hacer entre 80 y 95 eventos anuales, algo que genera trabajo todo el año en la ciudad”, explicó Martinelli. “Apostamos a la coordinación entre lo público y lo privado, donde éste último invierte, mejora y genera puestos de trabajo. De un Minella abandonado y deteriorado pasaremos a un estadio moderno y con tecnología de punta”, concluyó.

En ese sentido, el gobierno también enfatizó que Minella Stadium S.A garantiza en su oferta que podrán jugar los equipos locales que participen en los torneos de AFA y también los equipos de básquet que participen en la Liga Nacional organizada por la ADC. Además, incluye eventos que pueden ir desde partidos de rugby, recitales, torneos de padel, voley, espectáculos de la UFC, shows de patinaje, festivales musicales y eventos religiosos, entre otros.

Por último, desde el municipio informaron que actualmente se está trabajando en el contrato que vinculará a las partes y una vez firmado el contrato, se deberá proceder a la entrega de las instalaciones.