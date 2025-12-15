Rivadavia vuelve a convertirse en Peatonal: cuándo se abre el paseo
Será de 19 a 2 de la mañana en el tramo comprendido desde calle San Luis a Buenos Aires. Los detalles.
15 de Diciembre de 2025 10:26
Por Redacción 0223
La afluencia turística obliga cada año a realizar cambios de tránsito y desde el Municipio anunciaron que la calle Rivadavia desde Buenos Aires a San Luis se convertirá en peatonal en el horario de 19 a 2 de la madrugada.
El cambio será desde este lunes y hasta el 28 de febrero: durante este período, quedara prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos en el horario mencionado.
Según indicaron desde el Municipio, se exceptúa el acceso y salida de la cochera ubicada en la calle Rivadavia, entre Corrientes y Entre Ríos. Para ingresar o salir de la cochera, se utilizará la calle Corrientes.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de esta disposición, el Municipio tiene la facultad de trasladar temporalmente las paradas de taxi correspondientes. Además, en caso de lluvia, se levantará la restricción peatonal establecida.
