Rivadavia vuelve a convertirse en Peatonal: cuándo se abre el paseo

La afluencia turística obliga cada año a realizar cambios de tránsito y desde el Municipio anunciaron que la calle Rivadavia desde Buenos Aires a San Luis se convertirá en peatonal en el horario de 19 a 2 de la madrugada.

El cambio será desde este lunes y hasta el 28 de febrero: durante este período, quedara prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos en el horario mencionado.

Rivadavia, entre Corrientes y Entre Ríos

Según indicaron desde el Municipio, se exceptúa el acceso y salida de la cochera ubicada en la calle. Para ingresar o salir de la cochera, se utilizará la calle Corrientes.

Además, en caso de lluvia, se levantará la restricción peatonal establecida.