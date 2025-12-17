"Los gauchos no toman gaseosa": el desopilante motivo por el que un intendente impidió un control de alcoholemia

En los últimos días el intendente de Coronel Suárez Ricardo Moccero pidió que separen de su cargo a un teniente que organizó un control de alcoholemia junto después de una jineteada. "Los gauchos no toman gaseosa", argumentó.

Según Noticias Argentinas, en declaraciones a medios locales, el jefe comunal ratificó su decisión y se mostró en contra de las medidas de “Alcohol cero” después del festival.

Qué pasó con los controles de alcoholemia en la jineteada

El intendente contó que se enteró mientras ocurría el evento sobre la detención de los vehículos que se estaba haciendo para corroborar el nivel de alcohol en sangre. "El comisario me dijo que él no había organizado ningún operativo", expresó el Intendente en diálogo con la radio local y agregó: "Era ridículo que se hiciera a las 7 de la tarde, cuando se resolvió que los operativos son a las 3 y media de la madrugada”.

“Esto depende siempre de la comisaría del pueblo San José, a cargo del teniente Martín Guevara, me parecía más raro todavía y por más que haya estado de licencia, la autoridad tiene que dar instrucciones precisas”, continuó Moccero y justificó: “Si la instrucción precisa fue de que hagan un operativo de alcoholemia a la salida de una doma, los gauchos obviamente que no van a tomar Coca-Cola, ni jugo de naranja".

El intendente aclaró que "con una copita de vino ya les da" y que además lo que hicieron fue un atropello: "Parar a todos, gente grande, calor, tierra. Por eso también van a tener causa, alteraron el operativo, había una mujer de 80 años, otra de 88 en un auto y la tuvieron una hora y media ahí parada, fue una barbaridad lo que hicieron".

"La autoridad del distrito soy yo, le guste a quien le guste"

“Me enojé y me hice cargo en forma personal y le pedí al ministro la separación del cargo del teniente. La autoridad del distrito soy yo, le guste a quien le guste", expresó Moccero y agregó: "Cuando hay cosas que están fuera de lugar, me irrita bastante, igual que a la gente”.

"La alcoholemia se hace y se evita en accidentes después de las 3 y media de la mañana, 4 de la mañana", consideró el intendente de Coronel Suárez y comentó: “Hay mucha conciencia sobre esto porque ya han avisado que viajan 4 y uno es el conductor designado que no toma".

Además, el funcionario se mostró en contra de la ley actual de Alcohol Cero al volante en toda la provincia de Buenos Aires: “Yo hablé con el juez de falta y le pregunté, 'si la alcoholemia no supera el 0,5, ¿se puede devolver el carnet?' Me dijo que no, no hay forma porque es ley".