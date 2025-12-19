¡A correr!: Abrieron la inscripción para el Maratón de Mar del Plata

La gran fiesta del running está prevista para el 19 de abril a las 7 de la mañana

Como cada año, Mar del Plata inaugura el calendario de maratones del país. El evento, que forma parte de la NB Race Series está previsto para el domingo 19 de abril a las 7 de la mañana y, recorrerá el sector costero de la ciudad. Las inscripciones abrieron este viernes y, en esta nota te contamos cuáles son los precios y recorridos de la máxima distancia (42k 195mts) y las complementarias de 21 y 10k.

"Un circuito que corre junto al mar. Viví el NB Maratón de Mar del Plata: uno de los eventos más emblemáticos del país, donde el desafío se combina con paisajes espectaculares y vistas únicas del Atlántico. Con clima ideal en abril, disfrutá un recorrido pensado para superarte y sentir la energía de la costa, ya sea en 42K, 21K o 10K", indican desde la cuenta oficial del evento que se espera reuna a miles de runners de todo el país y países limítrofes.

Los valientes que afronten los 42k con dos vueltas al circuito que comprende desde Av Constitución y la Costa hasta Av Juan B justo y la costa pueden inscribirse por un costo de $57.000.

Quienes opten por los 21k, una distancia ideal para quienes se inician en el fondo o disfrutan de la media distancia deberán contar con la suma de $51.000.

La menor distancia, de 10k para principiantes y velocistas tiene, en tanto el recorrido a definir y un costo de $42.000. Para todas las distancias debe incluirse el adicional de $8.550.

A la inscripción que garantiza remera técnica del evento, medalla finisher, servicio de hidratación y abastecimiento en puntos clave y cobertura médica, puede sumársele adicionales como pack de fotos, protección de compra y vip pass.

Para participar de cualquiera de las distancias seleccionadas es obligatorio presentar Apto médico vigente a la fecha de la competencia.

La edición 2025 tuvo como ganadores a José Félix Sánchez (2:26:33), Alberto Bravo (2:27:23) y Lucas Molina (2:30:53). Mientras que entre las mujeres se impusieron Natacha Anahí Castaño (2:48:34), Micaela Conti (3:01:37) y Magalí Battaglia (3:02:29).

La inscripción para este nuevo Maratón de Mar del Plata se puede completar a través de la web de la empresa organizadora. Las inscripciones cierran el 18 de abril a las 16 o al agotar los cupos previstos.