Quiso robar la única rueda que le quedaba a un auto

Un joven de 22 años que intentó robar la única rueda que tenía colocada un auto abandonado en el barrio Nuevo Golf fue aprehendido por personal policial durante una recorrida de rutina y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fueron miembros del área Delitos quienes vieron en inmediaciones de las calles Cabo Corrientes y Gianelli al sujeto que extraía la única rueda colocada a un vehículo estacionado: ante esta situación, se procedió a su inmediata interceptación y aprehensión.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría quinta.

Como resultado del operativo, se secuestró un vehículo Chevrolet Prisma, dominio AD721RK, junto con su documentación, una rueda, una desmalezadora y un rastrillo.

La fiscal María Isabel Sánchez dispuso la formación de causa por el delito de robo en grado de tentativa y el traslado del aprehendido a la alcaidía penitenciaria de Batán.