"Amagué con el cuchillo para asustarlo": habló la adolescente acusada de asesinar a puñaladas a su novio

A menos de una semana del crimen de Santiago Nahuel López Monte en Remedios de Escalada, su novia y principal acusada, una adolescente de 16 años identificada como N.M.S., rompió el silencio ante la Justicia. La joven, que había permanecido prófuga durante 48 horas, sorprendió al asegurar que en medio de una discusión fatal le amagó "con el cuchillo para asustarlo”. La clave para su localización fue una llamada que realizó a su padre, quien se encuentra detenido en la cárcel de Lomas de Zamora.

Frente al fiscal Juan Ignacio Colazo, la menor relató su versión de la pelea, indicando que la tensión aumentó cuando le reclamó comida al sujeto. “Le dije varias veces que tenía mucha hambre y él me dijo ‘dejame de joder’”. A su vez, aseguró que quiso terminar la relación: “Le dije que no quería estar más con él, que agarre su ropa y se vaya”. La discusión desencadenó un forcejeo que terminó con la rotura del asiento de la moto de la víctima.

La chica reconoció haber pedido una ambulancia.

Según su testimonio, tras ese episodio,el muchacho se enojó, la siguió al interior de la casa y la agredió. “Me agarra de los pelos y me da la cabeza contra la puerta. Me escupe en la cara y me decía que me iba a matar, que ya lo tenía cansado”, agregó la chica. Fue en ese momento que tomó un cuchillo de la cocina con intención de amenazarlo: “Yo lo quería asustar y estiré mi brazo, como que le amagué con el cuchillo hacia el pecho para asustarlo”.

La adolescente afirmó que la reacción de Santiago fue inmediata y afirmó: “Me diste en el corazón”, y al levantarse la remera, “de abajo de la tetilla izquierda le salta un chorro de sangre”. En su declaración, la acusada negó haber llamado al 911, aunque sí reconoció haber pedido una ambulancia al 101. Por otra parte, admitió haber mentido al decir que su novio “se había enganchado con una reja” por miedo a ir presa.