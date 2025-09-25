Menos es más: las tiny houses son furor en Uruguay con propuestas simples y sofisticadas
El “Tiny House Movement” gana lugar en el país vecino con diseños renovados que marcan tendencia. Las claves del éxito de este tipo de construcciones.
Hace mucho que las casas diminutas (popularizadas como Tiny Houses) dejaron de ser una rareza de Pinterest y TikTok. Mientras en los países más desarrollados a nivel mundial son las construcciones más explotadas, un país en Latinoamérica las posiciona cada vez más: en Uruguay ya son una opción real, con proyectos que mezclan diseño, sustentabilidad y un estilo de vida minimalista que pisa fuerte.
Estas viviendas compactas llegan a tener desde 15 a 30 m² en promedio y aprovechan al máximo el espacio. Pueden ser fijas o sobre ruedas, y se adaptan tanto como casa permanente como para turismo o escapadas de fin de semana.
La filosofía y el practicismo se mezclan, ya que la idea central es vivir con lo esencial, gastar menos en construcción y mantenimiento, y reducir la huella ambiental.
Empresas como Tiny House Uruguay, My Tiny Way o Isopanel Uruguay han sabido posicionarse en el mercado, con diseños artesanales que pueden entregarse en pocos meses, modelos listos con interiores funcionales y bonitos, y espacios reducidos al mínimo para aprovechar terreno.
Pensadas para una o dos personas, tienen precios que van desde los 20 mil dólares y pueden trepar a los 40 o 50 mil en versiones más completas y con mejor aislación.
Qué buscan los compradores
Si bien las tiny reciben público variado, los extranjeros que invierten para turismo o alquiler vacacional son los principales compradores. A su vez, uruguayos que tienen un terreno y buscan una solución rápida y más económica que la vivienda convencional se suman a esta movida internacional.
Finalmente, los más jóvenes son el tercer impulsor del crecimiento de estas casitas, con chicos que se animan a una vida minimalista y apuestan por el “off-grid”, en particular luego de la pandemia que también empujó a muchas personas a buscar un espacio propio en contacto con la naturaleza.
Pros y contras
La rapidez de construcción, el menor mantenimiento, el diseño sustentable y la flexibilidad de usos ubican a las tiny houses dentro de las opciones más elegidas.
Si bien los pros son muchos, las contras también son tenidas en cuenta por los compradores: el costo por metro cuadrado no siempre es bajo, las regulaciones todavía son difusas (sobre todo en el caso de las que van sobre ruedas) y adaptarse a espacios reducidos no es para cualquiera.
En resumen, los proyectos “llave en mano” con energía solar, sistemas de captación de agua y diseños pensados para el turismo no paran de crecer. Así, las tiny houses ya no son solo un “capricho de revista” en Uruguay sino que empiezan a consolidarse como una opción concreta para quienes quieren vivir una vida diferente.
