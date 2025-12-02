Rastrean objetos robados y los hallan enterrados bajo una planta

El rastreador satelital actualizado fue fundamental para recuperar algunos de los elementos robados a una familia en el barrio San Carlos por al menos dos sujetos que aún no fueron identificados en una causa en trámite en la fiscalía temática de entraderas.

Todo comenzó cuando una familia fue sorprendida en el interior de su casa por al menos dos delincuentes que ingresaron tras utilizar la llave que robaron poco antes del interior del rodado de otro integrante del grupo. Los delincuentes se llevaron varios dispositivos Apple, dos relojes marca Swatch, mochilas con elementos de escuela y de natación, documentación, tarjetas, la llave de un auto y el posicionador de GPS de un velero.

Elementos secuestrados.

Fue personal de la comisaría novena el que llevó adelante las tareas para identificar a los autores que actuaron sin exhibir armas, sin guantes y a cara descubierta. A partir del análisis de algunas cámaras de seguridad en la zona el fiscal Mariano Moyano pidió tres allanamientos que se llevaron adelante en Las Heras al 4700, Pesquero Narwall al 3200 y Benito Lynch al 2600.

En el segundo de los inmuebles identificaron a los moradores y en un terreno baldío junto a la medianera, debajo de una planta hallaron un iPhone, un Air Pad, la llave de ignición del auto y un reloj Smart Watch. En la última casa hallaron una pequeña cantidad de marihuana y una balanza, por lo que se hicieron actuaciones por el delito de infracción a la ley de drogas.