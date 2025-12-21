Una joya: el pueblo fantasma con aguas curativas que está a solo 500 kilómetros de Mar del Plata

Villa Epecuén fue en su momento uno de los destinos turísticos más exclusivos de Argentina, pero en 1985 una inundación catastrófica sumergió la ciudad, transformándola en un pueblo fantasma. En los últimos años, volvió a despertar interés entre quienes buscan historia, misterio y arte, mientras que las cercanas termas de Carhué ofrecen un atractivo adicional para escapadas de fin de semana gracias a sus propiedades medicinales.

La historia de Epecuén comenzó en 1821 con la inauguración del balneario "Mar de Epecuén" por Arturo Vatteone. Con la llegada del ferrocarril en 1899, la localidad creció rápidamente, atrayendo turistas y promoviendo el desarrollo de hoteles y comercios. En 1909 se descubrió que las aguas saladas del lago tenían efectos curativos para enfermedades reumáticas y de la piel, consolidando la fama del lugar como centro de salud y bienestar.

Al lago iban personas con enfermedades reumáticas y de la piel.

Qué pasó con Epecuén luego de la inundación

El esplendor de la ciudad se vio abruptamente interrumpido en 1985, cuando la inundación y la falta de mantenimiento de las obras hidráulicas destruyeron gran parte de la infraestructura. A pesar de que no hubo víctimas fatales y los habitantes fueron evacuados, el lugar quedó abandonado, con sus calles y edificios sumergidos en el agua. Solo en 2005 el lago comenzó a retroceder, dejando al descubierto un paisaje desolador y recordando la tragedia que marcó la historia del pueblo.

Hoy, Villa Epecuén y sus alrededores se han convertido en un destino turístico con nuevas propuestas, como el Parque Termal y Lúdico Mar de Epecuén. Este espacio cuenta con una gran pileta de aguas saladas del lago, spa, juegos para niños y otras comodidades, mientras que las termas de Carhué permiten disfrutar de un baño relajante con beneficios para la salud y revitalización del organismo. La localidad es accesible desde Carhué, a 10 kilómetros, y ofrece alternativas de viaje en auto o bicicleta, con puntos de interés históricos en el camino, como El Matadero.