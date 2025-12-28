El paraíso en la Costa Atlántica: la joya escondida en un pueblo de apenas 22 habitantes con playas vírgenes

Arenas Verdes es uno de esos destinos que parecen detenidos en el tiempo. Con apenas 22 habitantes, sorprende que una playa de semejante belleza siga siendo poco conocida y visitada casi por casualidad. Su perfil tranquilo y natural la convierte en una rareza dentro de la Costa Atlántica. Para muchos turistas, llegar hasta allí es descubrir un secreto bien guardado del sur bonaerense.

La localidad se ubica en el partido de Lobería, al sur de la provincia de Buenos Aires. Está a 47 kilómetros de la ciudad cabecera, a unos 50 kilómetros de Necochea y a 470 kilómetros de la Capital Federal. El acceso solo es posible en vehículo particular, ya que no hay transporte público regular: esa dificultad es parte de lo que mantiene intacta su esencia.

El sitio está repleto de pastizales y es considerado Reserva Natural.

Cuáles son los principales atractivos de Arenas Verdes

El nombre del lugar refleja su entorno natural: playas vírgenes de arena gruesa, médanos cubiertos de pastizales y un mar de tonos celestes poco habituales en la región. Además, Arenas Verdes tiene acceso a uno de los bosques más lindos de la Costa Atlántica. Este espacio fue declarado Paisaje Protegido de Interés Provincial por su valor ambiental.

La tranquilidad es la regla en este paraje, donde la señal de celular es escasa y el WiFi funciona solo en zonas comunes. Hay aparts, cabañas, hosterías y campings con cupos limitados, todos pet friendly. Las actividades incluyen caminatas, surf, fogones nocturnos y paseos en bicicleta. Ideal para quienes buscan desconectar de verdad y disfrutar de la naturaleza sin apuros.