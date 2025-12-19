Los libertarios desembarcan en OSSE: Tomás Amato es el nuevo presidente

Las versiones que durante meses indicaban que la integración de La Libertad Avanza al gobierno municipal incluía, entre otros cargos, la presidencia de OSSE se confirmaron en las últimas horas, con el nombramiento del dirigente libertario Tomás Amato al frente de la empresa sanitaria estatal.

Ingeniero de 36 años y con pasado en Osse, Amato es un hombre de extrema confianza del diputado nacional y vicepresidente de La Libertad Avanza en la provincia, el marplatense Alejandro Carrancio, quien impulsó su designación.

El nombramiento no recorrió los carriles normativos habituales previstos para la conformación del directorio de OSSE, donde corresponde al Ejecutivo proponer los postulantes y al Concejo Deliberante confirmarlos mediante la sanción de una ordenanza. Este jueves, el intendente Neme elevó la nómina al Legislativo, que avanzó con la designación a través de un decreto del presidente del Concejo, Emiliano Recalt, el cual deberá ser posteriormente convalidado por el cuerpo. En el acto administrativo, Recalt sostuvo que "varias concejalías han prestado acuerdo", evidenciando que el apoyo de los bloques no fue unánime.

Este mecanismo se aplicó para agilizar los tiempos, dado que los mandatos del anterior directorio, presidido por Carlos Katz, vencieron el 16 de diciembre y la empresa se encontraba acéfala.

Hasta esta semana y desde junio de 2024, Amato -ingeniero naval recibido en la Universidad Tecnológica Nacional en 2018- se desempeñaba como jefe de la Agencia Zona Puerto del PAMI. Entre 2020 y 2022 tuvo un breve paso por Osse, primero en la Coordinación Institucional del Directorio y luego en el Departamento de Ingeniería, en momentos en que el sector de Carrancio -el partido vecinalista Crear- manejaba la vicepresidencia de la empresa con Fernando Navarra, hoy alejado del espacio.

La UCR no saca los pies de OSSE

La salida de Carlos Katz de la presidencia es el único cambio en la empresa, ya que el resto del directorio continuará en funciones. En la vicepresidencia fue nuevamente designada Cristina Coria, experimentada dirigente del radicalismo y concejala durante tres períodos.

En tanto, Daniel Díaz continúa como director titular, Alejandro Garis como director suplente, Mario Ricciuto como síndico titular y Daniel Fernández Monteverde como síndico suplente.