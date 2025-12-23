Alvarado mueve el mercado: el "Torito" sumó su primer refuerzo

El equipo de Pablo Martel sumó su primer refuerzo para encarar el Federal A del 2026.

Alvarado comenzó a moverse con decisión en el mercado del Federal A y ya confirmó a su primer refuerzo: Carlos Nahuel Speck. El extremo, conocido en el ambiente como “el Rayo”, se suma al plantel con la misión de potenciar un equipo que busca protagonismo y regularidad en una categoría siempre exigente.

Nacido en Termas de Río Hondo el 16 de mayo de 1997, Speck tiene 28 años y llega a Mar del Plata tras su último paso por Sarmiento de La Banda. Se trata de un futbolista con características bien definidas: velocidad por las bandas, despliegue constante y una experiencia que no abunda en este tipo de torneos.

El nuevo refuerzo de Alvarado acumula 90 partidos en el Federal A, defendiendo camisetas pesadas del interior como Sarmiento de La Banda, Unión de Sunchales, Sportivo Las Parejas, Sarmiento de Resistencia y Crucero del Norte. Ese recorrido le permitió conocer a fondo la categoría, sus canchas, viajes y ritmos de competencia.

Además, Speck también tuvo pasos por la Primera Nacional, donde jugó con Güemes de Santiago del Estero y Atlético Rafaela. En total, suma 124 partidos en certámenes de ascenso, un dato clave para entender por qué el cuerpo técnico apuntó a su incorporación como una pieza confiable desde el arranque.

Desde lo futbolístico, el “Rayo” puede desempeñarse como extremo por ambas bandas, aportando desequilibrio en el uno contra uno y retroceso para colaborar en la marca, un aspecto fundamental en el Federal A, donde el orden táctico suele marcar diferencias.