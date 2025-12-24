Se pelearon dos "trapitos" y uno cabeceó un móvil de Prefectura

Uno de ellos quiso escapar y le pegó un cabezazo al móvil

Una pelea entre dos cuida coches en el centro por el supuesto robo de pertenencias terminó con la aprehensión de uno de ellos que se tornó hostil con el personal de Prefectura Naval Argentina que llegó al lugar y le pegó un cabezazo al móvil.

Los prefectos llegaron a la esquina de La Rioja y Rivadavia donde dos sujetos se habían trenzado a golpes. Al intentar identificarlos, uno de ellos quiso escapar y le pegó un cabezazo al móvil antes de ser reducido.

Ambos fueron trasladados a la comisaría primera donde se labraron actuaciones por el delito resistencia a la autoridad y daño.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso que el imputado de 38 años quede alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Al otro sujeto, de 30 años, le formaron una causa por hurto, pero no sé tomó ninguna medida restrictiva de la libertad