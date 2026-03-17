Forzó un garaje para robar una moto y herramientas

Un hombre de 36 años que violentó el acceso al garaje de una casa en el barrio Villa Lourdes fue aprehendido el martes a la madrugada por personal de Prefectura Naval Argentina que recorría la zona.

El hecho quedó al descubierto cuando los prefectos observaron en la intersección de Hernandarias y Posadas a un hombre que trasladaba a tiro una motocicleta Zanella y una bolsa de residuos que contenía herramientas, entre ellas una caja, destornilladores, mechas de taladro y tornillería.

Las herramientas secuestradas.

Ante la situación, procedieron a identificar al sujeto, quien no pudo justificar la procedencia de los elementos. A raíz de ello, se realizó un rastrillaje en la zona, donde se constató en Rondeau al 900 un garaje con la puerta violentada.

El propietario de la vivienda, de 58 años, confirmó el faltante del motovehículo y diversas herramientas, reconociendo los elementos que habían sido hallados en poder del sospechoso.

El hombre de 36 años, detenido.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de una causa por robo y el traslado del sujeto, que registra varios procesos penales, a Tribunales para prestar declaración.