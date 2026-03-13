Robaron en una casa, escaparon en auto y los atraparon tras una persecución

Un llamado al 911 por el ingreso de dos delincuentes a una vivienda en el barrio Faro Norte y robaron elementos bajo la modalidad “escruche” permitió aprehender a ambos tras una persecución al auto en el que se desplazaban. Ambos quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Se desplazaban en el auto que fue secuestrado.

Los sujetos de 28 y 33 años habían ingresado a una vivienda en De la Maza al 3600 de la que sustrajeron, tras saltar la medianera y forzar aberturas, una notebook, una consola con dos joysticks, dos relojes, una cámara de fotos, tarjetas de crédito, documentación personal y dos mochilas.

Los efectivos recorrieron la zona y tras una breve persecución interceptaron el rodado Citroen C4 en inmediaciones de Malabia y Ciudad de Oneglia: tras reducir a los autores, ambos fueron trasladados a la comisaría quinta donde labraron actuaciones por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

Parte del botín.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso el traslado de ambos sujetos –que registra procesos penales previos- a la Unidad Penal N°44 de Batán.