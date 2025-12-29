Dos adolescentes escaparon del Centro de Contención de Batán

Dos adolescentes de 17 años que el domingo a la tarde se escaparon del Centro de Contención de Menores de Batán tras escalar un paredón perimetral fueron hallados ocultos entre los pastizales del Parque Industrial.

Fue en el marco de las tareas del Operativo De sol a sol que tras un llamado al 911 se conoció la fuga de dos menores del Centro sin escalar violencia y tras saltar un paredón perimetral.

El personal policial se entrevistó con el encargado del Centro y comenzó a buscarlos en las inmediaciones: ambos estaban ocultos entre los pastizales en un sector del Parque Industrial.

Las actuaciones por evasión se hicieron en la comisaría octava y quedaron a cargo del fiscal Walter Martinez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Los menores fueron alojados nuevamente en el mismo Centro.