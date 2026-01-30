Un policía distribuía fotos de menores desnudas y les pagaba 5 mil pesos

Las autoridades de Santiago del Estero detuvieron a un joven de 22 años en Quimilí como principal sospechoso de liderar una red de distribución de material de abuso infantil. La investigación se inició tras la denuncia de una madre que descubrió transacciones de dinero dirigidas a su hija adolescente a cambio de archivos de carácter explícito. El operativo incluyó múltiples allanamientos en diversos barrios de la localidad, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y material relevante para la causa judicial. El acusado permanece a disposición de la fiscalía mientras se analizan los cargos por producción y comercialización de contenido prohibido.

Junto al detenido principal, un integrante de la fuerza policial y otro civil fueron imputados por su presunta vinculación con la plataforma de mensajería en la que se compartía el material ilícito. El grupo de comunicación contaba con casi un centenar de miembros y funcionaba como un catálogo digital donde se ofrecían imágenes de menores de edad. El efectivo implicado fue apartado de su cargo preventivamente y su teléfono personal será peritado para determinar el grado de su participación en la maniobra. Aunque estos dos sospechosos no fueron arrestados inicialmente, enfrentan cargos por la tenencia simple de archivos digitales prohibidos.

El policía estaba vinculado a la plataforma de mensajería.

Cómo se producía la captación de menores

Los peritos informáticos trabajan ahora en la extracción de datos de los dispositivos secuestrados para identificar a otros posibles integrantes de la organización delictiva. El objetivo de la justicia es rastrear los flujos de dinero y las conexiones que permitían la viralización de los contenidos entre adultos de distintas regiones. Se sospecha que la captación de menores mediante promesas de pagos virtuales era una práctica recurrente de los implicados para obtener material nuevo. La magnitud de la evidencia recolectada sugiere que la red operaba de manera sistemática aprovechando la vulnerabilidad de adolescentes locales.

En un procedimiento paralelo, las fuerzas de seguridad detuvieron a otro joven de 18 años por delitos similares relacionados con la difusión de contenido ilegal en redes sociales. Las autoridades provinciales manifestaron su preocupación por el alcance de estas redes de explotación y reforzaron los controles sobre las plataformas de comercio digital. La defensa de los nuevos acusados intenta que las diligencias judiciales se mantengan en la jurisdicción de origen para facilitar el proceso legal cerca de sus familiares. La causa continúa bajo secreto de sumario mientras se terminan de procesar los testimonios de los damnificados y sus padres.