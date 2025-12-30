Quisieron huir en una moto robada: tienen 15 y 16 años

Los atraparon en Brown y Tres Arroyos. Se les formó una causa por encubrimiento.

Dos adolescentes de 15 y 16 años que circulaban a bordo de una moto con pedido de secuestro activo por robo fueron aprehendidos el lunes a la tarde tras una persecución.

Minutos después de las seis de la tarde personal de Prefectura Naval Argentina, que realizaba recorridas preventivas en calle Nasser y Moreno fueron alertados por un transeúnte ocasional de la presencia de dos masculinos a bordo de un motovehículo color blanca aparentemente se encontrarían armados.

Con las descripciones aportadas el personal de Prefectura visualiza a los sospechosos que se dieron a la fuga hasta que los interceptaron, con colaboración de personal de la comisaría duodécima en Tres Arroyos y Brown.

Al certificar los datos del rodado confirmaron la vigencia del pedido de secuestro activo desde el pasado 22 de diciembre por lo que les formaron una causa por encubrimiento.

Las actuaciones fueron remitidas al fiscal Walter Martinez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil que dispuso la notificación de la misma y la entrega de ambos a sus progenitores.