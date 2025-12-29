La ocupación hotelera superó el 70% para Año Nuevo en Mar del Plata: "No nos tiene que sorprender"

En la previa a Año Nuevo, el flamante presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (Aehg) de Mar del Plata, Hernán Szkrohal, anticipó que las reservas hoteleras superaron el 70% y que las cifras son alentadoras también para la primera semana de enero.

En principio, Szkrohal aclaró en Extra (FM 102.7) que a la hora de realizar las mediciones de reservas, existen "algunas diferencias, ya que a veces se mide el hotel gremial y el departamento, y pueden diferir las estadísticas, generando algún tipo de contrapunto".

Por ese motivo, explicó que luego de medir con "mucha precisión" y realizar "un trabajo riguroso" con la hotelería privada, "sobre un campo de entre 30 y 35 hoteles de distintas categorías y ubicados en distintos puntos de la ciudad", la ocupación para este miércoles 31 de diciembre ronda el 73% en Mar del Plata.

"Pero además, hay muchas consultas, algo parecido a lo que había pasado en noviembre con el fin de semana extra largo. Se está dando un fenómeno en el que, dependiendo de cómo va a acompañar el clima, un fin de semana normal se transforma en uno explosivo, que este caso sería miércoles, jueves, viernes y continúa durante sábado y domingo", sostuvo el referente de la Aehg.

Al mismo tiempo, remarcó que "el pleno es a partir del 31" y que para la primera semana de enero las reservas en esos hoteles "alcanzan el 60% hasta el viernes a la mañana", aunque "siguen las consultas".

Con este panorama, indicó que "la plaza turística vuelve a responder muy bien", a pesar de que lo tendrán que medir semana a semana, y aseguró: "Si hace 45 días me decían que para el 31 o los primeros días de enero íbamos a estar en estos números, respondía que éramos demasiado optimistas en función de lo duro que está la la economía a nivel de consumo interno".

Por otro lado, en cuanto al comportamiento de los turistas, Szkrohal añadió que frente a las altas temperaturas de Buenos Aires, la gente tarjetea o utiliza algún ahorro para viajar a Mar del Plata y se aloja "por tres o cuatro noches, que es un patrón que se viene viendo en las últimas temporadas".

"Tal vez en los departamentos es mayor la estadía porque van grupos más numerosos y pueden ser cinco o seis noches. Tendríamos medir semanalmente a ver si lo podemos sostener. Si bien será fundamental el clima, pero el crecimiento de las propuestas privadas, sean los eventos en la zona sur para la gente más joven o el emprendimiento de complejos como en el puerto, hace que la gente tenga inquietud por venir a Mar de Plata", añadió.

Por último, el líder gastronómico expresó que "tenemos una ciudad que realmente está preparada para liderar a nivel nacional", por lo que "una buena temporada no nos tiene que sorprender", y pronosticó que este 31 "van a trabajar muy bien aquellos que hagan famosa cena de fin de año".