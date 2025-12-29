SUPLEMENTOS
La ocupación hotelera superó el 70% para Año Nuevo en Mar del Plata: "No nos tiene que sorprender"

Así lo entendió el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (Aehg) de Mar del Plata, Hernán Szkrohal, al destacar las cualidades de la ciudad.

El líder de la Aehg presagió una buena temporada para Mar del Plata.

30 de Diciembre de 2025 18:05

Por Redacción 0223

En la previa a Año Nuevo, el flamante presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (Aehg) de Mar del Plata, Hernán Szkrohal, anticipó que las reservas hoteleras superaron el 70% y que las cifras son alentadoras también para la primera semana de enero. 

En principio, Szkrohal aclaró en Extra (FM 102.7) que a la hora de realizar las mediciones de reservas, existen "algunas diferencias, ya que a veces se mide el hotel gremial y el departamento, y pueden diferir las estadísticas, generando algún tipo de contrapunto".

Por ese motivo, explicó que luego de medir con "mucha precisión" y realizar "un trabajo riguroso" con la hotelería privada, "sobre un campo de entre 30 y 35 hoteles de distintas categorías y ubicados en distintos puntos de la ciudad", la ocupación para este miércoles 31 de diciembre ronda el 73% en Mar del Plata.

"Pero además, hay muchas consultas, algo parecido a lo que había pasado en noviembre con el fin de semana extra largo. Se está dando un fenómeno en el que, dependiendo de cómo va a acompañar el clima, un fin de semana normal se transforma en uno explosivo, que este caso sería miércoles, jueves, viernes y continúa durante sábado y domingo", sostuvo el referente de la Aehg.

La ocupación hotelera en Año Nuevo superó el 70% en la ciudad.

Al mismo tiempo, remarcó que "el pleno es a partir del 31" y que para la primera semana de enero las reservas en esos hoteles "alcanzan el 60% hasta el viernes a la mañana", aunque "siguen las consultas".

Con este panorama, indicó que "la plaza turística vuelve a responder muy bien", a pesar de que lo tendrán que medir semana a semana, y aseguró: "Si hace 45 días me decían que para el 31 o los primeros días de enero íbamos a estar en estos números, respondía que éramos demasiado optimistas en función de lo duro que está la la economía a nivel de consumo interno".

Por otro lado, en cuanto al comportamiento de los turistas, Szkrohal añadió que frente a las altas temperaturas de Buenos Aires, la gente tarjetea o utiliza algún ahorro para viajar a Mar del Plata y se aloja "por tres o cuatro noches, que es un patrón que se viene viendo en las últimas temporadas".

"Tal vez en los departamentos es mayor la estadía porque van grupos más numerosos y pueden ser cinco o seis noches. Tendríamos medir semanalmente a ver si lo podemos sostener. Si bien será fundamental el clima, pero el crecimiento de las propuestas privadas, sean los eventos en la zona sur para la gente más joven o el emprendimiento de complejos como en el puerto, hace que la gente tenga inquietud por venir a Mar de Plata", añadió.

Por último, el líder gastronómico expresó que "tenemos una ciudad que realmente está preparada para liderar a nivel nacional", por lo que "una buena temporada no nos tiene que sorprender", y pronosticó que este 31 "van a trabajar muy bien aquellos que hagan famosa cena de fin de año".

