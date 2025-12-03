Ataron a una familia de turistas durante una entradera

Al menos dos delincuentes armadas que estaban encapuchados y usaron guantes asaltaron el miércoles a la mañana a una familia de turistas que se preparaba para salir de la casa que habían alquilado en el límite de los barrios San Jacinto y Alfar.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223 el hecho se registró en inmediaciones de la Diagonal Norte y calle Magrassi cuando tres personas estaban por cargar sus pertenencias al auto familiar con el que iban a regresar Laferrere.

Intervino personal de la comisaría decimotercera.

“Los dejaron atados en el interior y escaparon a bordo de una camioneta tipo Ford Eco Sport con nueve celulares, cuatro mochilas, una notebook y un millón de pesos. Salieron en dirección por calle 429 en dirección para Jorge Newbery”, agregaron.

Personal de la comisaría decimotercera se acercó al lugar e hizo las primeras actuaciones que serán remitidas a la fiscalía temática a cargo de Mariano Moyano.