Abrió la puerta porque tocaron el timbre y cuatro ladrones entraron a robarle

Al menos cuatro ladrones con roles claramente acordados asaltaron el jueves a la noche a una familia en su casa del barrio Los Troncos: si bien no emplearon armas, amenazaron con lastimarlos y estuvieron una hora y media en el inmueble para sustraer dinero y elementos de valor.

El hecho quedó al descubierto cuando las víctimas de 68, 82 y 87 años, pudieron llamar al 911 y denunciar el ingreso de los delincuentes a su casa ubicada en inmediaciones de las calles Roca y Rivas.

Se hicieron actuaciones en la zona.

“Dijeron que tocaron el timbre y al abrir la puerta un par de personas que había saltado la reja los obligaron a ingresar mientras los otros delincuentes vigilaban los movimientos en el exterior”, dijeron fuentes oficiales a este medio.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar levantando rastros mientras que se labraban actuaciones por el delito robo agravado. El fiscal Mariano Moyano dispuso el análisis de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los autores.