Día Internacional de las Personas con Discapacidad: cómo la propiedad intelectual impulsa la inclusión y la innovación

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre por iniciativa de la ONU desde 1992, el abogado especialista en propiedad intelectual Adrián Alveolite destacó la enorme cantidad de creaciones, desarrollos tecnológicos y obras culturales que se producen alrededor de la inclusión y que están protegidas por distintas figuras legales.

-¿Cuánta propiedad intelectual hay en torno a las cuestiones vinculadas con la discapacidad hoy que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad?

-En torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad —que se conmemora cada 3 de diciembre, proclamado por la ONU en 1992— encontramos una impresionante cantidad de propiedad intelectual, porque esta fecha impulsa creaciones en todos los campos donde la innovación, el arte, la comunicación y la educación se ponen al servicio de la inclusión, la accesibilidad y la dignidad humana.

-Imagino que en este campo hay mucha propiedad intelectual tecnológica y científica. ¿Cómo se tutela la protección de ella?

-La inclusión es hoy uno de los motores más poderosos de la innovación, y por eso en este campo abundan invenciones patentables y desarrollos protegibles:

Dispositivos de asistencia : prótesis, sillas de ruedas inteligentes, exoesqueletos, bastones electrónicos, audífonos, lectores braille digitales, software de comunicación aumentativa.

: prótesis, sillas de ruedas inteligentes, exoesqueletos, bastones electrónicos, audífonos, lectores braille digitales, software de comunicación aumentativa. Modelos de utilidad : mecanismos de movilidad, herramientas ergonómicas o adaptaciones funcionales para la vida cotidiana.

: mecanismos de movilidad, herramientas ergonómicas o adaptaciones funcionales para la vida cotidiana. Patentes farmacéuticas y biomédicas vinculadas a rehabilitación, terapia genética o neurociencia aplicada a la discapacidad.

Ejemplo: los sistemas de reconocimiento de voz, de lectura táctil o de visión asistida están protegidos por patentes y derechos de autor sobre software.

-También imagino hay mucha creación de software, accesibilidad y derechos digitales en el campo de la discapacidad y su protección por parte de sus desarrolladores debe ser algo importante, no?

-La tecnología digital para la inclusión es fuente inagotable de obras intelectuales:

Software de accesibilidad (lectores de pantalla, asistentes de voz, traductores automáticos, apps inclusivas).

(lectores de pantalla, asistentes de voz, traductores automáticos, apps inclusivas). Interfaces y plataformas adaptadas (educativas, laborales o recreativas).

(educativas, laborales o recreativas). Sitios web accesibles, tipografías adaptadas, pictogramas o emojis inclusivos , todos protegibles por derecho de autor o diseño.

Estas creaciones están en el corazón de la propiedad intelectual con finalidad social.

-¿Y qué pasa con la creación de obras artísticas, culturales y comunicacionales?

-Cada conmemoración del Día de la Discapacidad genera una amplia producción de obras culturales:

Campañas audiovisuales, documentales, cortos, afiches, slogans, canciones, performances, ilustraciones .

. Fotografía y arte inclusivo realizados por o con personas con discapacidad.

realizados por o con personas con discapacidad. Diseños y logotipos institucionales , como el símbolo universal de accesibilidad ♿, creado por Susanne Koefoed en 1968, considerado una obra icónica con reconocimiento moral y social.

Todas estas expresiones son obras protegidas por derecho de autor, aunque muchas se difunden con licencias abiertas o de uso público.

-También no escapa al conocimiento de toda la comunidad la amplia oferta en educación, inclusión y materiales didácticos. Esto obvio se protege, ¿no?

-La inclusión educativa genera infinidad de obras pedagógicas y tecnológicas protegidas:

Guías docentes, materiales escolares adaptados, libros en braille, audiolibros, plataformas e-learning inclusivas .

. Proyectos escolares, recursos visuales, podcasts, cuentos accesibles y programas de formación docente .

. Desarrollos de software o metodologías educativas (como el sistema de lectura táctil o recursos para educación especial).

Cada material educativo accesible es una obra de autor y un ejemplo de propiedad intelectual al servicio del derecho a la educación.

-También existe mucha institucionalidad, marcas y campañas públicas en relación con la discapacidad. ¿Qué rol tiene la propiedad intelectual en todo esto?

-El Día Internacional de las Personas con Discapacidad está respaldado por una gran red de instituciones:

ONU, OMS, UNESCO, ministerios, ONGs y universidades que desarrollan programas, marcas, logotipos, slogans y publicaciones oficiales.

que desarrollan programas, marcas, logotipos, slogans y publicaciones oficiales. Emblemas y nombres de campañas (“Nada sobre nosotros sin nosotros”, “Accesibilidad universal”, “Ciudad inclusiva”) que pueden constituir marcas o signos distintivos institucionales .

(“Nada sobre nosotros sin nosotros”, “Accesibilidad universal”, “Ciudad inclusiva”) que pueden constituir . Diseños y símbolos aplicados en señalética accesible o en entornos urbanos.

Todo ello está protegido como propiedad intelectual institucional e identitaria.

-¿Y cómo se relaciona la propiedad intelectual con el patrimonio cultural, expresión y derechos humanos?

-La discapacidad también es un tema de representación artística y narrativa, que genera:

Cine, literatura, teatro, música y artes visuales centradas en la diversidad funcional.

centradas en la diversidad funcional. Obras y testimonios autobiográficos que reivindican derechos, lenguaje y sensibilidad.

que reivindican derechos, lenguaje y sensibilidad. Movimientos culturales y colectivos artísticos que crean obras colaborativas con valor patrimonial y moral.

Estas expresiones forman parte del patrimonio cultural inmaterial y de los derechos culturales de las personas con discapacidad (Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006).

-¿Existe propiedad intelectual inclusiva y ética?

-El propio campo de la discapacidad desafía a la propiedad intelectual tradicional:

Promueve licencias abiertas para tecnologías de asistencia, buscando equilibrio entre la protección de la innovación y el acceso universal .

para tecnologías de asistencia, buscando equilibrio entre la protección de la innovación y el . Impulsa el concepto de propiedad intelectual solidaria , donde la creación tiene valor social además de valor económico.

En síntesis: En torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad convergen patentes tecnológicas, modelos de utilidad, software, obras artísticas, campañas comunicacionales, materiales educativos, marcas institucionales y expresiones culturales.

Es una conmemoración donde la propiedad intelectual se vuelve herramienta de inclusión, dignidad y equidad, y donde crear es también un acto de accesibilidad y justicia social.

