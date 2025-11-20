Volcó un camión en ruta 2, bloqueó los carriles y la calzada quedó cubierta de frutas y verduras

Un camión de gran porte con abundante carga de frutas y verduras protagonizó un vuelco este jueves en horas de la madrugada en ruta 2. Su conductor, afortunadamente, no sufrió heridas.

Según detallaron desde la empresa Aubasa, concesionaria de ruta 2, el hecho ocurrió minutos antes de la hora 2 de este 20 de noviembre, a la altura del kilómetro 286, en cercanías de la localidad de Maipú.

El vuelco del camión y sus acoplados de carga dejaron afectados los dos carriles de circulación en sentido a Mar del Plata.

Al lugar acudieron bomberos voluntarios de Las Armas, personal de la policía vial bonaerense, agentes de Aubasa y profesionales de emergencias médicas.

Las fuerzas de seguridad implementaron un desvío provisorio por el carril contrario de la ruta extendido entre los kilómetros 285 y 286 a fin de mantener la circulación lo más fluida posible.

Las causas del despiste quedaron bajo peritaje mientras que el conductor del camión y dos personas que lo acompañaban no sufrieron heridas.

De acuerdo a lo detallado por Aubasa, la zona en donde ocurrió el siniestro estuvo intervenida hasta la hora 15 de este jueves, luego de que para despejar la autovía se aguardara la llegada de una grúa de gran porte, encargada de mover el rodado y colaborar con la limpieza del lugar.