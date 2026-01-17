Increíble: una famosa actriz aseguró que se rompió una costilla grabando escenas de sexo

La serie en la que aparecen las escenas se estrenará el 30 de enero.

Ponies, la serie de espionaje protagonizada por Emilia Clarke y Haley Lu Richardson, llegará a plataformas el próximo 30 de enero. La producción está ambientada en el Moscú de 1977 y combina intriga política con drama personal. La actriz principal reveló que uno de los momentos más exigentes del rodaje fue una jornada intensa de filmación: en esa instancia, incluso sufrió una lesión física.

“Fueron varias horas grabando escenas muy demandantes”, contó la intérprete en una entrevista con The Wrap. La ex Game of Thrones explicó que tuvo que rodar tres momentos de sexo consecutivos y que, durante esa jornada, se lastimó una costilla. Aun así, destacó el profesionalismo del equipo durante el proceso. El episodio se convirtió en una de las anécdotas más comentadas del rodaje.

De qué se trata Ponies, una de las series más esperadas

En la serie, Clarke y Richardson interpretan a Bea y Twila, dos secretarias de la embajada de Estados Unidos que, tras la muerte de sus maridos, son reclutadas por la CIA. La historia las sigue mientras se adentran en el mundo del espionaje soviético. El personaje de Emilia utiliza la seducción como parte de su estrategia para obtener información: la trama se apoya en tensiones políticas y decisiones personales extremas.

Clarke también volvió a referirse a sus escenas de desnudo en las primeras temporadas de GOT, a las que calificó como "innecesarias" en algunos casos. La artista señaló que recibió críticas injustas por ese trabajo y cuestionó los prejuicios hacia las mujeres en la industria. Ponies, mientras tanto, ya se estrenó en Estados Unidos a través de Peacock.