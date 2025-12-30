Perdió a su perrita en Navidad, pensó que la había encontrado y era otra: busca a los dueños

A la izquierda, la perra que sigue perdida, y a la derecha, la que encontró y busca ubicar a sus dueños.

Una perra escapó asustada de su casa durante el festejo de Navidad y su dueño creyó haberla encontrado unos días después, hasta que fue a buscarla y se dio cuenta de que no era su mascota.

El episodio comenzó el miércoles 24 a la noche, cuando el animal rompió la lona de la reja y escapó de su hogar, en la zona de Bestoso y la avenida Vértiz, en el barrio Peralta Ramos Oeste.

Desesperado, su dueño empezó a buscarla y a difundir la pérdida por redes sociales, y el domingo pasado un mensaje le devolvió la esperanza. En un grupo de Facebook, habían publicado que una perra parecida a la suya se encontraba desorientada en una playa del Puerto y decidió ir a por ella.

Carito, su perra de 14 años que se encuentra perdida desde Navidad.

Entonces, el sujeto tomó su bicicleta y se dirigió al lugar, donde encontró a la perra del posteo, pero no a Carito, como se llama su mascota. Sin embargo, por las altas temperaturas, decidió llevarla a su casa para encontrar a los dueños, mientras intenta dar con la suya.

Según le comentó a 0223, Carito es adulta, de tamaño mediano, tiene 14 años, la cola corta y su pelaje es "dorado o rubio con blanco", con canas en el rosto.

La perra que confundió con la suya y ahora intenta encontrar a sus dueños.

Y por su lado, la perra que encontró por accidente en la búsqueda es similar en cuanto al color, también con canas en el hocico, pero más pequeña y usa un collar rosa y tiene "un quiste o una bolita de grasa en el abdomen".

En caso de contar con información de alguna de las caninas, se pueden comunicar al siguiente número: 2235641209.