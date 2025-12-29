Buscaban una moto robada y encontraron herramientas de corte y autopartes

Cinco sujetos en moto que robaron otro rodado con el traba volante colocado y que se llevaron a tiro. Esos fueron los datos iniciales de una denuncia que se radicó hace dos semanas y que permitió allanar una casa en el barrio Los Tilos donde encontraron moto partes y herramientas de corte.

Todo comenzó cuando un hombre de 40 años denunció que le habían sustraído su moto Brava Nevada 110 de color negro que había dejado atada en La Pampa casi Balcarce: allí se iniciaron actuaciones por robo de motovehículo a cargo de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor.

Con los datos recabados por personal de la comisaría cuarta y tras el pedido del fiscal Joaquín Morán pidió una orden de allanamiento a la Justicia de Garantías para una vivienda ubicada en Stróbel al 8400.

Este lunes se ingresó al lugar y hallaron espejos, un carburador, un escape, un guardabarro y una horquilla –todos de una moto tipo 110- y elementos para el corte de vehículos por lo que se dispuso la notificación de causa por robo agravado de vehículo dejado en la vía pública para un sujeto de 23 años que estaba en el lugar.

El imputado, cuyos datos personales no trascendieron, quedó en libertad y deberá prestar declaración en Tribunales.