Evoluciona el policía baleado y todavía no se sabe nada del agresor

El policía que el martes pasado fue baleado en inmediaciones de la Villa Evita tuvo una buena evolución tras su operación en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y fue trasladado a la clínica 25 de Mayo.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que Néstor Mariano Quinteros tuvo una buena recuperación y que se decidió su traslado luego de permanecer un día en una sala del tercer piso del Higa.

El único balazo que recibió el segundo jefe de calle de la comisaría decimosexta ingresó por el abdomen y salió por el pecho, ocasionandole varios orificios en el intestino delgado. "La cirugía que tuvo en el Higa fue de carácter reconstitutivo, salió de acuerdo a lo esperado", agregaron.

El avance médico se contrapone al investigativo, porque más allá de una presunción inicial, aún no pudo identificarse al agresor.

Tal como se informó oportunamente, Quinteros fue baleado cuando asistió con un compañero a inmediaciones de Villa Evita donde se habían escuchado detonaciones. Al intentar identificar a uno de los tres sujetos que estaba en el lugar se produjo el forcejeo dónde lo hirieron.