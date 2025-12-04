"Vi los videos y quedé pálida": una joven descubrió cámaras en el departamento que alquilaba y contó el calvario que vivió

Una joven descubrió que el dueño del departamento que alquilaba le había instalado cámaras ocultas para espiarla. El drama fue denunciado por la propia víctima que habló y contó cómo se dio cuenta de que había dispositivos en las ventilaciones.

Todo se destapó el 26 de noviembre por la noche en La Rioja. La estudiante se fue a dormir y después de haber apagado todas las luces escuchó mosquitos zumbando. “Para no levantarme, prendí el flash del celular. Ahí vi un reflejo extraño en la ventilación, justo arriba de mi cama”, comentó Ana a TN. Allí notó un brillo y comenzó su sospecha.

“No quería creer que era una cámara. Pensé que podía ser algo para extraer humo o una pieza del ventiluz”, dijo. En ese momento grabó un video y se lo compartió a una amiga para que opinara si era una cámara o no. La chica se lo confirmó y al día siguiente la sacaron de la ventilación. En su interior tenía una memoria que guardaba muchísimas grabaciones. “Cuando vi los videos me quedé pálida. Se me bajó la presión. Ahí entendí todo”, recordó.

Sin dudarlo, Ana armó un grupo de WhatsApp con otras mujeres a las que el hombre les alquilaba y les contó la situación. “Él tenía copia de todas las llaves y lo peor es que ese día estaba en el lugar porque vivía en el mismo edificio. Ahí pensé: ‘Se dio cuenta porque la cámara dejó de transmitir cuando tapé el lente’”, contó sobre esa terrible jornada.

Una de las jóvenes llegó al edificio a los minutos y juntas revisaron su departamento. Allí también encontraron una cámara con una memoria. “Luego descubrimos que en una tercera vivienda estaba el cableado y la cinta aislante en la ventilación, pero la cámara ya no estaba”, expresó. “Yo me desarmé por el hecho porque sentí que nos pasó lo mismo a todas. Cuando vimos los videos lloramos de la angustia y de los nervios, porque nos pusimos a pensar en todo lo que podría haber grabado todo el año y las cosas que podría haber hecho con todas esas cosas. La situación nos puso muy mal”, añadió conmocionada.

Las estudiantes denunciaron al propietario y pidieron su detención. No tienen dudas de que es el autor del espionaje porque en las tarjetas de memoria encontraron imágenes viejas de él. “Después de que salió en los medios, desapareció”, sostuvo Ana. La causa está a cargo de la jueza Gisella Flamini, que ordenó un allanamiento en la casa del acusado y una medida perimetral para las denunciantes.