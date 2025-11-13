Engañó a tres chicas con una supuesta beca y las grabó con una cámara oculta en el baño

Un joven de 19 años fue detenido en Jujuy e imputado por trata de personas con fines de explotación sexual agravada y tenencia de material de abuso sexual infantil. Según la investigación, utilizó herramientas informáticas avanzadas para engañar a tres estudiantes con una falsa beca educativa y llevarlas a San Salvador de Jujuy, donde instaló una cámara oculta en el baño del departamento que alquilaron. Las jóvenes, dos menores y una mayor de edad, habían viajado desde Santa Fe creyendo en la legitimidad del programa.

El acusado, que se desempeñaba como community manager de un centro de estudiantes en Coronda, creó un supuesto “Centro Estudiantil Interprovincial Joven Norte” con la ayuda de inteligencia artificial. Para darle credibilidad al engaño, diseñó una página web, folletos y usó la dirección de la Casa de Gobierno de Jujuy como respaldo institucional. Con esa fachada, convenció a las víctimas de participar en la Fiesta Nacional del Estudiante, mientras las filmaba sin su consentimiento.

La maniobra fue descubierta cuando una de las chicas notó que un reloj de pared no funcionaba correctamente y descubrió que era una cámara. Tras confrontar al acusado, este intentó disimular e invitarlas a salir. En el evento, las estudiantes aprovecharon para alertar a la Policía, que detuvo al sospechoso. Durante el traslado, el sujeto intentó deshacerse del dispositivo arrojándolo por la ventanilla, aunque fue recuperado luego por los efectivos federales.

El peritaje confirmó la existencia de material fílmico y fotográfico de las tres víctimas, además de otras grabaciones y contenido de abuso infantil. El juez federal de Garantías de Jujuy, Eduardo Hansen, dictó 90 días de prisión preventiva, tal como pidió el fiscal Federico Zurueta, por el riesgo procesal y la gravedad del caso. La fiscalía evalúa ampliar la acusación si se comprueba la existencia de cómplices o más damnificadas.