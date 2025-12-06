Color, música y una invitada especial: Flor Peña fue parte de la Marcha del Orgullo en Mar del Plata

La actriz subió a una carroza y se sacó fotos con los presentes.

La Marcha del Orgullo volvió a desplegar este sábado todo su color y energía en las calles del centro de Mar del Plata, donde miles de personas participaron de la tradicional celebración por la diversidad, los derechos y la igualdad en avenida Luro y Mitre.

Entre batucadas, banderas y carrozas, una presencia llamó especialmente la atención del público: Florencia Peña se sumó a la marcha y subió a una de las carrozas principales, acompañada por el actor transformista marplatense Santiago Flores y distintos participantes de la jornada.

La actriz llegó a la ciudad en la previa del estreno de Pretty Woman, la obra que protagoniza junto a Juan Ingaramo y que tendrá su debut este sábado por la noche en el teatro Mar del Plata.

La movilización avanzó por las calles del centro con un clima festivo y reivindicatorio, en una nueva edición que volvió a poner el foco en los reclamos históricos del colectivo y en la necesidad de seguir ampliando derechos. Organizaciones, agrupaciones y personas autoconvocadas participaron con carteles, intervenciones y shows en vivo.