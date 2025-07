Entraron a un taller de productos artesanales y se llevaron herramientas: "Nos complica para seguir trabajando"

Delincuentes ingresaron durante la madrugada de este miércoles a un taller de productos artesanales para el hogar, ubicado en Constitución al 8900, y se llevaron varias herramientas fundamentales para el trabajo diario de quienes llevan adelante este emprendimiento.

Según relató Noel, la responsable de la marca Menta Poleo, el hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada. "Saltó la alarma, yo no escuché la llamada y cuando me desperté vi las notificaciones. Nos habían entrado a robar", contó. Los delincuentes forzaron una ventana y rompieron parte del techo para ingresar al lugar, aunque no provocaron mayores daños materiales más allá del robo.

Del taller se llevaron dos amoladoras –una marca Bosch y otra Argentec– y dos taladros, herramientas indispensables para la fabricación de bachas, revestimientos y otros productos hechos en terrazo. “La policía tomó las marcas de las máquinas y estamos avisando a conocidos por si las llegan a ofrecer”, explicó la víctima.

"Nos complica para seguir trabajando ya que las herramientas robadas son fundamentales para la producción diaria", dijo, y añadió: "En un contexto tan difícil como el actual en el país, estas cosas dan mucha bronca porque tiran para atrás todo lo que venimos construyendo con mucho esfuerzo".

La situación generó preocupación en el barrio. “Hace dos años que estamos ahí y nunca nos había pasado algo así. Es un barrio tranquilo, pero siento que en Mar del Plata no hay un lugar seguro”, expresó Noel.

Pese al golpe, en el taller ya piensan en cómo recuperarse. “Estamos tratando de ver cómo salir adelante. Somos dos personas trabajando fijas y un chico que viene cada tanto. Es todo muy a pulmón”, dijo.

Como forma de obtener recursos, planean hacer un sorteo solidario con productos propios: “Vamos a sortear un espejo, una bacha y una mesita, que quizás a la gente le puede interesar”.