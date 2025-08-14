"Sentí que se me aflojaban las piernas y caí": balearon a un hombre para robarle y un policía de civil lo defendió a los tiros

Un hombre fue a buscar a su esposa a la casa de su cuñada, en la localidad bonaerense de Morón, cuando fue interceptado por dos delincuentes que lo balearon para robarle la camioneta. En ese momento, apareció un policía de civil, estacionó su auto y se metió a defenderlo.

El violento episodio ocurrió el lunes por la noche en el cruce de la calle Mármol y colectora de Acceso Oeste, en Villa Sarmiento. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

La víctima se llama Alejandro y es un comerciante de Villa Pueyrredón. Había llegado al lugar a buscar a su pareja, que se encontraba en la casa de su cuñada.

Estacionó su Ford Kuga y no alcanzó a bajar del vehículo cuando dos motos lo interceptaron. De una de ellas bajó un delincuente que, apuntándole con un arma, lo amenazó para que le entregara el auto.

En ese momento el hombre se resistió. “Cuando me di cuenta ya los tenía al lado mío. Abrí la puerta y los traté de empujar, algo que si lo veo por televisión pienso ‘¡qué loco que estoy!’ Lo que pasa es que te enceguecés en ese momento”, precisó la víctima en diálogo con la prensa.

Una vez fuera de la camioneta, los asaltantes de la segunda moto comenzaron a forcejear con él y uno le disparó en la cadera. “No me di cuenta, pero en un momento me dio el tiro. Sentí que se me aflojaban las piernas y caí al piso”, explicó.

Segundos después apareció un auto Fiat Uno negro que estacionó a pocos metros de él. Se trataba de un policía de civil que había visto a los ladrones unas cuadras antes y los estaba siguiendo.

“El policía se bajó y empezó a disparar. Ahí los dos que me tenían a mí salen corriendo y dejan abandonada la moto en la calle”, contó Alejandro.

Los delincuentes de la primera moto, al escuchar los disparos, también escaparon. Por su parte, el efectivo se acercó a la víctima y llamó al 911, mientras que la mujer del hombre, la cuñada y otros vecinos se acercaron a socorrerlo. “Fue un minuto y medio de terror, cuando me quise acordar ya estaba en el Posadas”, relató obre el momento en el que lo trasladaron al hospital local.

“El tiro entró por la cintura del lado derecho y llegó a la cadera del lado izquierdo. Me pasó por todo el cuerpo y por suerte no me tocó nada vital”, precisó sobre el balazo que recibió.

Horas más tarde, la pareja del comerciante se acercó a declarar a la comisaría y en ese momento le informaron que la moto abandonada en la calle había estado involucrada en un robo previo. Además, como identificaron a su dueño, el ladrón que la conducía, lograron detenerlo.