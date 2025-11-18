Atroz: cumplía domiciliaria por un crimen y le disparó a su novia en la garganta

Un joven de 18 años que cumplía prisión domiciliaria por un homicidio quedó detenido después de dispararle en la garganta a su novia en Puerto General San Martín, Santa Fe. La víctima, de 19 años, logró salir por sus propios medios para pedir ayuda pese a la gravedad de la herida. Fueron los vecinos quienes llamaron al 911 tras verla en estado crítico: el ataque ocurrió durante el fin de semana y generó fuerte conmoción en la zona.

Una ambulancia trasladó a la joven al hospital Granaderos a Caballo, donde recibió las primeras asistencias. Debido a su delicado estado, fue derivada al Hospital Eva Perón de Baigorria, donde la operaron de urgencia. Según fuentes citadas por medios locales, la chica “permanece en estado delicado, pero ya fuera de peligro”. Por lo pronto, continúa internada mientras se siguen realizando estudios y monitoreo.

En la escena del ataque, la Policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros con la numeración limada y una vaina servida. La fiscal Luisina Paponi investiga el hecho como un intento de femicidio. También ordenó revisar las cámaras de seguridad de la zona y recopilar testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido. La secuencia quedó registrada parcialmente por dispositivos municipales.

Según fuentes judiciales, el agresor convivía con la víctima y llevaba una tobillera electrónica por una condena por homicidio dictada en 2023. Esto implica que, tras el ataque, continuará bajo custodia mientras avanza la investigación. La Fiscalía analiza el incumplimiento de las condiciones de la domiciliaria y el uso del arma. El acusado podría enfrentar nuevas imputaciones en los próximos días.