Descubrió que su novia le era infiel con su tío y estalló: le pegó con un palo con clavos y lo dejó internado

Un violento episodio conmocionó a la localidad sanjuanina de Cochagual, en el departamento de Sarmiento, donde un hombre atacó brutalmente a su tío después de descubrir que su novia le era infiel con él. El hecho ocurrió entre las 5 y las 6 de la madrugada de ayer tras una discusión entre la pareja. En esa conversación, la mujer le habría admitido la relación paralela luego de ser confrontada. Minutos después, el pariente también reconoció la infidelidad ante el agresor.

Según reconstruyeron medios locales, fue ese segundo reconocimiento lo que desencadenó la furia del hombre, que comenzó a discutir violentamente con su familiar. La situación escaló en pocos minutos y el agresor tomó un palo con clavos para golpearlo repetidas veces. El ataque fue de tal magnitud que dejó al tío agonizando. Tras la agresión, el autor del hecho se retiró de la vivienda que compartía con su novia.

La joven llamó al servicio de emergencias, que llegó rápidamente y trasladó a la víctima al Hospital Rawson. Allí, los médicos constataron heridas gravísimas, entre ellas fractura de mandíbula y hundimiento de cráneo. El hombre permanece internado en estado crítico, bajo observación permanente y con pronóstico reservado. La gravedad del cuadro mantiene en alerta al personal de salud.

El agresor, cuyo nombre no trascendió, fue detenido en el lugar por la Policía y quedó a disposición de la Justicia. Aunque habría sido aprehendido en flagrancia, el caso no será tratado por ese fuero debido a la violencia del hecho y pasará a otra área judicial. La investigación continúa para determinar responsabilidades y reconstruir en detalle cómo se produjo la secuencia que terminó con el tío en estado crítico.