Video: un incendio de gran magnitud en Chapadmalal impactó a los vecinos

Vecinos de la zona sur de Mar del Plata y lectores de 0223 enviaron diversos videos al WhatsApp de este medio, preocupados por lo que sucedía en horas de la noche del miércoles. El fuego era impactante y se propagaba peligrosamente por Chapadmalal.

Tal siniestro se desarrolló, entrando en la madrugada, detrás del hotel 3 del Complejo de Chapadmalal. Según lo reportado, no hubo heridos ya que fueron en su mayoría pastizales. En total, el incendio comprendió 60 por 50 metros de extensión. Una magnitud que estremeció a los vecinos.

Los momentos de tensión se extendieron hasta la llegada de una dotación de los bomberos. El personal logró sofocar el fuego y así devolverle la tranquilidad a la gente del barrio, y de la zona, que visibilizó con temor el impactante incendio.