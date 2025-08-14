Insólito: le dejó el auto y 400 mil pesos al chapista, pero lo usó para ir al boliche y lo chocó contra un árbol

Una vecina de Concepción, en la provincia de Tucumán, denunció penalmente a un chapista luego de que su Chevrolet Prisma blanco, entregado para una reparación, fuera utilizado sin autorización y quedara totalmente destruido en un siniestro vial ocurrido en la ciudad de La Cocha. El hecho, según el relato de la damnificada, comenzó el martes pasado cuando su hermana llevó el vehículo a un taller.

La intención de la mujer era reparar una serie de daños menores producto de un choque mientras el coche estaba estacionado. En los días siguientes, por supuesto, la familia proveyó repuestos y pagó cerca de $400.000 por las tareas del profesional. Sin embargo, el domingo a las 7 de la mañana, la pareja de la chica recibió un llamado de un comisario local, informando que el rodado se había cruzado de carril y colisionado contra un árbol.

Además, el uniformado añadió que el vehículo había sufrido daños totales: por ello, el auto debió ser trasladado al depósito de las fuerzas de seguridad. En ese contexto, la dueña del Prisma acusó al mecánico de haberlo utilizado sin permiso, de ser visto en un boliche de la zona y de dirigirse hacia Catamarca cuando ocurrió el accidente. De hecho, también expresó su indignación a través de su cuenta oficial en las redes sociales.

“No era solo un fierro, era mi medio de vida. Hoy me dejó sin nada. Espero que la Justicia haga que pague”, sentenció la vecina, visiblemente ofuscada. Según indicaron medios regionales, el grupo familiar reclama una compensación equivalente al valor del vehículo, estimado en $17 millones; o en su defecto la entrega de uno en iguales condiciones al que tenía antes de ingresar al taller.