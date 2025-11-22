Video: un motociclista voló por el aire tras haber sido embestido de frente por un auto

Un violento choque ocurrido en la ciudad de Córdoba quedó registrado por cámaras de seguridad y mostró cómo un motociclista fue embestido de frente por un auto. Tras el impacto, la víctima quedó varios metros sobre el capot del vehículo antes de caer al asfalto. El siniestro se produjo este martes por la tarde en la intersección de Domingo Zipolli e Intendente Ramón Mestre, mientras que la zona corresponde al barrio Escobar, a la altura del puente Zípoli.

El motociclista, un hombre de 30 años, circulaba en una Honda CB cuando fue impactado por un Peugeot 208 conducido por un hombre mayor, según informaron medios locales. Las imágenes muestran claramente la secuencia de la colisión y la violencia del impacto. Luego de salir despedido, recorrió una distancia significativa sobre el capot del auto: el registro fue clave para comprender cómo ocurrió el siniestro.

Testigos del hecho llamaron de inmediato al servicio de emergencias y a la Policía de Córdoba. Minutos más tarde, personal médico llegó al lugar y trasladó al herido al Hospital de Urgencias: allí, se constató que presentaba fracturas expuestas y quedó internado. El operativo policial incluyó peritajes para analizar la mecánica del accidente y ordenar la circulación en la zona.

Mientras continuaban las tareas periciales, el tránsito permaneció parcialmente restringido. Hasta el momento, las causas del hecho no fueron determinadas por las autoridades. La investigación sigue en curso para establecer las responsabilidades y esclarecer la dinámica completa del choque, por lo que el material fílmico será clave para el avance de la causa.