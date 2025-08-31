Otra suspensión para Círculo en Mendoza y reprogramación en otra cancha: cuándo se juega

Es un dolor de cabeza esta fecha para Círculo. Porque es un viaje largo, las dos suspensiones lo obligan a permanecer más tiempo del previsto en Mendoza, con lo que eso significa desde lo económico, y porque el próximo encuentro está programado el viernes, demasiado poco tiempo de recuperación. Las intensas lluvias en Cuyo obligaron a la suspensión el sábado y domingo, y eligieron otra cancha para jugarlo el lunes.

Por eso, el "papero" informó en sus redes sociales que el encuentro estaba aplazado y, un rato más tarde, que se disputará el lunes a las 16 pero no en la cancha de Gutiérrez, que está en muy malas condiciones, sino que será en el predio de Fadep, otro de los clubes de Mendoza y con quien hay muy buena relación.