Provincia chicaneó a Montenegro por los datos del turismo: “Se ve que no le está yendo bien con La Libertad Avanza”

El gobierno provincial responsabilizó a las políticas de Javier Milei por la caída de los datos del turismo en Mar del Plata durante las vacaciones de invierno y chicaneó a Guillermo Montenegro por la situación. “Se ve que no le está yendo bien con el partido con el que se alió”, planteó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

El señalamiento fue realizado durante una conferencia de prensa en La Plata, donde el funcionario, tal como lo había hecho la semana pasada, volvió a enfatizar el impacto negativo que tiene en la producción bonaerense el plan económico que se impulsa desde Casa Rosada.

En ese marco, en uno de los pasajes analizó la situación del turismo según los datos oficiales informados por el Emturyc. “Durante las vacaciones de invierno, entre el 18 de julio y el 2 de agosto, llegaron un poco menos de 345 mil turistas, una caída del 2% respecto del año pasado, que ya había sido malo, es un registro comparable al de la pandemia”, sostuvo Bianco.

Bianco dio una conferencia en La Plata y le pegó a Montenegro.

El informe del organismo municipal presidido por Bernardo Martín reveló días atrás que en las vacaciones de invierno llegaron a Mar del Plata 344.358 turistas, 1,9% menos de los 350.939 de 2024, año que ya había tenido 6% menos que 2023, cuando hubo 373.499. Sin embargo, el registro lejos estuvo de ser asimilable al de 2021, como sostuvo Bianco, ya que en aquel entonces hubo 293.352 turistras.

Los datos a la baja igualmente le sirvieron al ministro para apuntar contra Montenegro. “En Mar del Plata tienen como candidato a senador a su intendente, que está dejando de ser intendente, lo votaron por cuatro años y se está yendo a los dos años, pero se ve que no le está yendo bien con el partido con el que se alió ahora”, arremetió. Luego de dar los números arrojó una conclusión similar: “el intendente Montenegro se ve que no ha sido muy favorecido por la motosierra que él expresa y que afectan a su municipio”.