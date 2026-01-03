Lluvias y vientos: cómo estará el tiempo este domingo en Mar del Plata

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Metereológico Nacional (SMN) el domingo 4 de enero en Mar del Plata volverán a registrarse chaparrones durante la madrugada. Se espera una temperatura de 13°C y viento del sector sur con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Las probabilidades de lluvia en esa franja horaria están entre el 10 y el 40%.

Para la mañana, disminuirán abruptamente las posibilidades de presentarse lluvias, pero eso no se va a traducir en la temperatura. Hasta entrada la tarde se espera un valor aproximado de 14°C y el cielo mayormente nublado.

El tiempo mejorará hacia la tarde, despejándose el cielo para tener una nubosidad solo parcial. La mejor temperatura del día se presentará entre las 16 y las 18 horas, rondando los 22°C. Los vientos del sector sur perderán un poco de fuerza, hasta oscilar los 13 kilómetros por hora.

A la noche se esperan vientos moderados del sector este y un descenso leve de la temperatura, que podría rondar los 17°C. Sin embargo, no se registrarán probabilidades de lluvia.

En líneas generales, esta madrugada hay que tener cuidado porque existe la posibilidad de que se extienda el temporal, y recién hacia las 17 horas podrían mejorar las condiciones del día. Incluso, por la tarde el tiempo podría estar ideal para disfrutar del aire libre.